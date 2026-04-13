JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 41,50 auf 40,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngste Kurserholung sei zwar grundsätzlich gerechtfertigt, mit zwischenzeitlich 34 Euro sei das Ausmaß aber etwas zu üppig gewesen, schrieb Akhil Dattani am Sonntag. Denn über den Aussichten für das US-Geschäft stünden durchaus Wolken. Die Rückkehr auf 31 Euro sei vernünftig, denn das erste Quartal dürfte mehr Fragen als Antworten hinterlassen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 21:30 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 30,84EUR auf Tradegate (13. April 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akhil Dattani

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40,00

Kursziel alt: 41,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was eine Steigerung von +30,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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