JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 41,50 auf 40,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngste Kurserholung sei zwar grundsätzlich gerechtfertigt, mit zwischenzeitlich 34 Euro sei das Ausmaß aber etwas zu üppig gewesen, schrieb Akhil Dattani am Sonntag. Denn über den Aussichten für das US-Geschäft stünden durchaus Wolken. Die Rückkehr auf 31 Euro sei vernünftig, denn das erste Quartal dürfte mehr Fragen als Antworten hinterlassen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 21:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 21:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 30,84EUR auf Tradegate (13. April 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akhil Dattani
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40,00
Kursziel alt: 41,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akhil Dattani
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40,00
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Währung: EUR
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