Gold klettert weiter Kurs 4.729,24 USD

Das Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu Gold ist gemischt, tendenziell bullisch. Kurzfristig wird 4800 USD als wichtiger Widerstand gesehen; bei Überschreitung drohen neue Impulse, Abgaben möglich. Die inverse Öl-Gold-Beziehung wird betont: Öl hoch→Gold fällt, Öl fällt→Gold steigt. Langfristig gilt Gold als Schutz der Kaufkraft in Krisen; Buy-the-dip wird oft empfohlen. Rezession oder fallende Inflation könnten Gold belasten oder Minenaktien als Chance liefern.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.749,04USD. Heute, bei 4.729,24USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.703,91USD geworden – ein Plus von +170,39 %.

Gold gewinntund notiert bei 4.729,24. Die Bewegung deutet auf anhaltende Unterstützung durch Investoren hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.