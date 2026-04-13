Silberpreis
Silber konsolidiert fast unverändert 74,61 USD
Markt ohne klare Richtung: Silber +0,22 % auf 74,61 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,95 %
|1 Monat
|-11,30 %
|3 Monate
|-12,69 %
|1 Jahr
|+130,91 %
Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 25,52007USD. Heute, bei 74,61USD, wäre daraus ein Vermögen von 14.618,1USD geworden – ein Plus von +192,36 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment laut wallstreetONLINE ist gemischt. In den letzten Tagen fiel Silber laut Beitrag 3 am Montag ca. 2%. Gleichzeitig ziehen Ölpreise kräftig an (ca. 8–11%), wodurch Minenaktien belasten. Chart-/Fundament-Ansätze werden diskutiert; extreme Kursziele (30–40$, später 120$) werden genannt. Insgesamt überwiegt ein vorsichtiger, technischer Blick, abhängig von Öl- und Minen-Dynamik.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|368,15EUR
|-0,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|129,90EUR
|-0,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|267,04EUR
|-0,84 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|393,10EUR
|+0,39 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|105,65EUR
|-0,40 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|592,90EUR
|-2,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|386,38EUR
|-0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,84EUR
|-1,19 %
|Long
|1
|0,00
|130,60EUR
|-1,06 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,431EUR
|+1,31 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.