Silber konsolidiert fast unverändert 74,61 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,95 % 1 Monat -11,30 % 3 Monate -12,69 % 1 Jahr +130,91 %

Silber tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 74,61

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 25,52007USD. Heute, bei 74,61USD, wäre daraus ein Vermögen von 14.618,1USD geworden – ein Plus von +192,36 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment laut wallstreetONLINE ist gemischt. In den letzten Tagen fiel Silber laut Beitrag 3 am Montag ca. 2%. Gleichzeitig ziehen Ölpreise kräftig an (ca. 8–11%), wodurch Minenaktien belasten. Chart-/Fundament-Ansätze werden diskutiert; extreme Kursziele (30–40$, später 120$) werden genannt. Insgesamt überwiegt ein vorsichtiger, technischer Blick, abhängig von Öl- und Minen-Dynamik.