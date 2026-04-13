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    OpenText-Lösungen für Unternehmensdaten und KI werden in der AWS European Sovereign Cloud verfügbar sein

    OpenText-Lösungen für Unternehmensdaten und KI werden in der AWS European Sovereign Cloud verfügbar sein
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    OpenText wird Kunden eine hybride, souveräne Cloud-Architektur anbieten, die regulierte Organisationen in der Europäischen Union mit sicheren, KI-fähigen Datenplattformen unterstützt und damit das heutige Angebot in Nordamerika ergänzt

    WATERLOO, Ontario, Kanada, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- OpenText (NASDAQ/TSX: OTEX), ein weltweit führender Anbieter von sicherem Informationsmanagement für KI, gab heute bekannt, dass es eine Reihe seiner weltweit führenden Unternehmensdaten- und KI-Lösungen in der AWS European Sovereign Cloud, einer neuen unabhängigen Cloud für Europa, zur Verfügung stellen wird.

    OpenText

    Mit der Bereitstellung seines hybriden Sovereign-Cloud-Angebots über die AWS European Sovereign Cloud erweitert das kanadische Unternehmen OpenText seine Möglichkeiten, eine hybride Sovereign Cloud in Europa anzubieten. Damit erhalten Kunden die Flexibilität, die Cloud-Funktionen von AWS zu nutzen, während sensible Daten und Governance fest innerhalb der europäischen Grenzen verankert bleiben.

    OpenText Content Management, OpenText Documentum Content Management, OpenText Core Application Security und OpenText Core Service Management werden in der AWS European Sovereign Cloud verfügbar sein und die wachsende europäische Kundenbasis von OpenText weiter unterstützen. Die Lösungen von OpenText bieten strukturiertes, sicheres Content Management und machen Daten bereit für KI-gestützte Analysen und Automatisierung, die datengesteuerte Entscheidungen beschleunigen. Gleichzeitig bieten sie Kunden die gleiche Sicherheit, Verfügbarkeit und Leistung, die sie von AWS erwarten. Damit können OpenText-Kunden die strengen Anforderungen an die Betriebsautonomie und die Datenresidenz innerhalb der Europäischen Union (EU) erfüllen.

    „OpenText hat jahrelang vertrauenswürdige, sichere Content-Lösungen für die am stärksten regulierten Branchen und Regionen der Welt entwickelt, darunter FedRAMP-autorisierte, IRAP-geprüfte und Protected B-konforme Implementierungen", so Shannon Bell, Chief Digital Officer und Chief Information Officer bei OpenText. „Die Bereitstellung unserer Lösung in der AWS European Sovereign Cloud bringt diese Expertise in eine speziell für die Europäische Union konzipierte Cloud ein. Gemeinsam mit AWS geben wir unseren Kunden das Vertrauen, Innovationen in großem Maßstab zu entwickeln, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren."

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