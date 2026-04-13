Landwirtschaftliche Erzeugerpreise im Februar deutlich gesunken

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte sind im Februar 2026 um 10,9 Prozent niedriger gewesen als im Februar 2025. Im Januar hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei -10,1 Prozent gelegen, im Dezember 2025 bei -8,3 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Februar gegenüber Januar um 0,6 Prozent.



Die Preise für pflanzliche Erzeugnisse sanken im Februar 2026 um 11,6 Prozent gegenüber Februar 2025. Die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse verbilligten sich um 10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat entwickelten sich die Preise für Produkte aus pflanzlicher und tierischer Erzeugung im Februar 2026 gegenläufig. So stiegen die Preise für pflanzliche Erzeugnisse um 4,0 Prozent, während die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse um 1,3 Prozent sanken.









Die Erzeugerpreise für Obst waren im Februar 2026 um 26,0 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Preissenkungen gab es unter anderem bei Tafeläpfeln mit -27,3 Prozent. Die Preise für Gemüse stiegen binnen Jahresfrist um 5,5 Prozent, wobei unter anderem Champignons (+3,9 Prozent) und Salat (+2,8 Prozent) teurer waren.



Getreide war im Februar 2026 im Vergleich zum Februar 2025 um 17,9 Prozent günstiger. Die Preise für Handelsgewächse insgesamt lagen im Februar 2026 um 2,7 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Auch



Der Preisrückgang für Tiere und tierische Erzeugnisse um 10,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ist unter anderem auf die gesunkenen Preise für



Die Preise für Tiere lagen im Februar 2026 um 0,8 Prozent höher als im Februar 2025. Maßgeblich dafür war der Preisanstieg bei Rindern um 17,1 Prozent. Bei Schlachtschweinen sanken die Preise hingegen um 12,9 Prozent. Die Preise für Geflügel waren im Februar 2026 um 5,6 Prozent höher als im Februar 2025. Ausschlaggebend hierfür waren die Preissteigerungen bei Sonstigem Geflügel (Enten und Puten) um 11,4 Prozent. Bei Hähnchen kam es zu einem Preisanstieg um 1,9 Prozent.





Der Preisrückgang bei pflanzlichen Produkten um 11,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ist erneut unter anderem auf die gesunkenen Preise für Speisekartoffeln zurückzuführen. Diese waren im Februar 2026 um 54,2 Prozent niedriger als im Februar 2025. Im Januar 2026 hatte die Vorjahresveränderung bei -49,8 Prozent, im Dezember 2025 bei -48,0 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat Januar 2026 stiegen die Speisekartoffelpreise leicht um 0,2 Prozent.Die Erzeugerpreise für Obst waren im Februar 2026 um 26,0 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Preissenkungen gab es unter anderem bei Tafeläpfeln mit -27,3 Prozent. Die Preise für Gemüse stiegen binnen Jahresfrist um 5,5 Prozent, wobei unter anderem Champignons (+3,9 Prozent) und Salat (+2,8 Prozent) teurer waren.Getreide war im Februar 2026 im Vergleich zum Februar 2025 um 17,9 Prozent günstiger. Die Preise für Handelsgewächse insgesamt lagen im Februar 2026 um 2,7 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Auch Raps verbilligte sich um 4,9 Prozent zum Vorjahresmonat. Die Preise für Futterpflanzen waren mit einem Rückgang von 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ebenfalls weiterhin rückläufig. Beim Wein war im Februar 2026 dagegen mit +1,4 Prozent gegenüber Februar 2025 erneut eine Preissteigerung zu verzeichnen (Januar 2026: +1,4 Prozent gegenüber Januar 2025).Der Preisrückgang für Tiere und tierische Erzeugnisse um 10,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ist unter anderem auf die gesunkenen Preise für Milch zurückzuführen. Der Milchpreis lag im Februar 2026 um 26,2 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Auch im Vergleich zum Vormonat Januar 2026 sanken die Preise für Milch (-3,6 Prozent). Bei Eiern kam es binnen Jahresfrist zu einer Preissteigerung von 15,9 Prozent.Die Preise für Tiere lagen im Februar 2026 um 0,8 Prozent höher als im Februar 2025. Maßgeblich dafür war der Preisanstieg bei Rindern um 17,1 Prozent. Bei Schlachtschweinen sanken die Preise hingegen um 12,9 Prozent. Die Preise für Geflügel waren im Februar 2026 um 5,6 Prozent höher als im Februar 2025. Ausschlaggebend hierfür waren die Preissteigerungen bei Sonstigem Geflügel (Enten und Puten) um 11,4 Prozent. Bei Hähnchen kam es zu einem Preisanstieg um 1,9 Prozent.