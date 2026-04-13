ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Hermes auf 'Buy' - Ziel 2600 Euro
- Berenberg belässt Hermes auf Buy mit Kursziel 2600
- Luxussektor zeigt Parallelen zu Banken der 2010er Jahre
- Generation Z schmälert langfristig Kundenbasis im Luxus
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Buy" belassen. Die Bewertung der Luxusbranche zeige aktuell gewisse Parallelen zu den Banken in den 2010er-Jahren, schrieb Nick Anderson am Freitagnachmittag. Der Sektor stecke in einem klaren Umbruch, von vielen verwechselt mit zyklischen Bewegungen. Das Ergebnis sei eine klare Underperformance, punktuell unterbrochen von hoffnungsbasierten Bärenmarktrallys. Der Umbruch, bedingt unter anderem durch die ungünstige Demografie der Generation Z, verkleinere letztlich die Kundenbasis. Andersons Favoriten heißen Hermes und Brunello Cucinelli. Richemont hält er auch noch für recht gut aufgestellt./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 15:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 1.746 auf Tradegate (13. April 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um +4,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 184,48 Mrd..
Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 10,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.368,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.820,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.650,00EUR was eine Bandbreite von +4,90 %/+52,74 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 2600 Euro