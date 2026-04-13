Berenberg belässt Hermes auf 'Buy' - Ziel 2600 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 1.746 auf Tradegate (13. April 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um +4,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 184,48 Mrd..

Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 10,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.368,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.820,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.650,00EUR was eine Bandbreite von +4,90 %/+52,74 % bedeutet.