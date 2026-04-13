WDH
Unwetterschäden an Autos in Deutschland fast halbiert
- Versicherer zahlten 650 Millionen Euro an Kunden
- Rund 190.000 Schäden an Kraftfahrzeugen gemeldet
- Baden-Württemberg von 530 auf 148 Millionen Euro
(Wiederholung: "als im Vorjahr" ergänzt am Ende des 1. Satzes.)
BERLIN (dpa-AFX) - Unwetter und andere Naturgefahren haben 2025 deutlich weniger Schäden an Autos verursacht als im Vorjahr. Insgesamt zahlten die Versicherer in Deutschland deswegen 650 Millionen Euro an ihre Kunden, wie der Branchenverband GDV mitteilt. Das ist nur etwas mehr als die Hälfte der rund 1,2 Milliarden Euro an versicherten Schäden durch Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmungen.
Die Statistik erhebt nur versicherte Schäden - also von Autos mit Teil- oder Vollkaskoversicherung. Diese ist nicht verpflichtend, weswegen längst nicht alle Autos damit versichert sind. Die insgesamt entstandenen Schäden dürften daher ein gutes Stück höher sein. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch diese im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sind.
Ein einziges schweres Unwetter kann die Schadenbilanz drehen
"Bundesweit wurden rund 190.000 Schäden an Kraftfahrzeugen durch Naturgefahren gemeldet", sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Der Rückgang dürfe allerdings nicht überbewertet werden. "Ein einziges schweres Unwetter in einer Region kann die Schadenbilanz schnell drehen."
Wie volatil die Entwicklung ist, zeigt sich auch beim Blick auf die Bundesländer, denn nicht überall gingen die Schäden zurück. Dort liegen allerdings nur Zahlen ohne Überschwemmungen vor. In Niedersachsen stiegen diese Schäden von 44 auf 64 Millionen Euro. In Nordrhein-Westfalen ging es von 142 auf 200 Millionen Euro nach oben. Das bevölkerungsreichste Bundesland war damit 2025 auch das Land mit der höchsten Schadenssumme. In Bremen stagnierte sie bei 3 Millionen Euro.
Dagegen fiel der Wert in Baden-Württemberg massiv von 530 auf 148 Millionen Euro. Dort hatte es 2024 außergewöhnlich hohe Schäden gegeben. Auch Bayern - wo es relativ viele Gewitter und dadurch immer wieder hohe Hagelschäden gibt - verzeichnete 2025 einen deutlichen Rückgang von 281 auf 128 Millionen Euro. In allen übrigen Bundesländern gingen die Schadensummen ebenfalls zurück./ruc/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 375,3 auf Tradegate (13. April 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +1,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 145,35 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5300 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 412,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -13,72 %/+33,79 % bedeutet.
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Allianz – eine nüchterne Einordnung der Morningstar‑Daten
Morningstar hebt den Fair Value der Allianz von 361 € auf 407 € an – ein Plus von rund 13 %. Für ein Analysehaus, das strukturell konservativ bewertet, ist das ein klarer Hinweis auf verbesserte, nicht nur temporäre Ertragsperspektiven. Der aktuelle Marktpreis liegt weiterhin spürbar darunter, was auf eine Unterbewertung hindeutet.
Das Vier‑Sterne‑Rating bestätigt dieses Bild: attraktiv bewertet, aber ohne Extremabschlag. Die Allianz wird damit nicht als Turnaround‑Fall gesehen, sondern als solide Cashflow‑Position, deren Marktpreis hinter der fundamentalen Entwicklung zurückbleibt.
Das „No‑Moat“-Rating ist bei Versicherern der Normalfall. Es reflektiert die strukturelle Austauschbarkeit der Produkte, die Kapitalmobilität und die regulatorischen Rahmenbedingungen – nicht eine operative Schwäche. Entscheidend ist die Kombination mit dem „Low Uncertainty“-Rating: Die Cashflows gelten als stabil, die Prognosegüte als hoch, und die Bilanzrisiken als begrenzt.
In Summe entsteht ein klares Bild: Die Allianz ist kein Wachstumswert, aber ein berechenbarer, kapitalstarker Cashflow‑Erzeuger, dessen Bewertung hinter der operativen Realität zurückbleibt. Die Morningstar‑Daten sprechen für ein asymmetrisches Chance‑Risiko‑Profil mit begrenztem Downside und moderatem, fundamental begründetem Upside.