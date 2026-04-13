UBS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek von 76 auf 56 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Michael Briest betonte am Montag die Risiken langjähriger Verträge des Bausoftware-Spezialisten. Sie seien im ersten Jahr hilfreich, sorgten ab dem zweiten Jahr aber für Gegenwind und gefährdeten den bisher starken Cashflow von Nemetschek. Der Markt dürfte diese Risiken mit den KI-Verdrängungssorgen verschmelzen, glaubt der Experte./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,33 % und einem Kurs von 59,45EUR auf Tradegate (13. April 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Briest

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

