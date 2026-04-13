JEFFERIES stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" belassen. Während der Markt versuche, die Turbulenzen im Nahen Osten hinter sich zu lassen, griffen Anleger wieder auf Themen zurück, die vor Ausbruch des Iran-Konflikts prominent gewesen seien, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie zum europäischen Software-Sektor. Im Vordergrund stehe dabei eine anhaltend zurückhaltende Einschätzung der Branche. Er könne sich nicht erinnern, dass die Stimmung in diesem Segment jemals schlechter gewesen wäre./edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:11 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:11 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,33 % und einem Kurs von 59,45EUR auf Tradegate (13. April 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charles Brennan

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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