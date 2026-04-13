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    AKTIE IM FOKUS

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    Lufthansa besonders unter Druck - Ölpreis und Pilotenstreik

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa-Aktien vorbörslich deutlich im Minus
    • Ölpreise steigen wegen neuer Eskalation im Nahen Osten
    • Pilotenstreik bis Dienstag belastet Lufthansa Betrieb
    AKTIE IM FOKUS - Lufthansa besonders unter Druck - Ölpreis und Pilotenstreik
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem allgemein unter Druck erwarteten Marktumfeld gaben die Aktien der Lufthansa am Montag im vorbörslichen Handel relativ deutlich nach. Neben den Entwicklungen im Nahen Osten, die den Ölpreis wieder nach oben treiben, leiden die Titel der Fluggesellschaft auch unter einer neuen Streikrunde der Piloten. Auf der Plattform Tradegate wurden die Aktien am Morgen vier Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs vom Freitag gehandelt. Der Kurs nähert sich damit wieder dem Niveau vor dem beschlossenen Waffenstillstand im Iran.

    Nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ziehen die Ölpreise wegen der daraufhin von US-Präsident Donald Trump angekündigten Seeblockade für iranische Schiffe wieder an. Der Analyst Alex Irving von Bernstein Research reduzierte in einer Branchenstudie sein Kursziel für die Fluggesellschaft, weil "Kerosinkosten die Gewinne verbrennen". Der Lufthansa macht zu Wochenbeginn auch die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zu schaffen, die bis Dienstag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen hat./tih

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    -19,73 %
    -2,04 %
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    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,60 % und einem Kurs von 7,63 auf Tradegate (13. April 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,11 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -20,95 %/+18,58 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen laufender Piloten‑ und Kabinenstreiks für Lufthansa: operative Ausfälle und Flugstreichungen, steigende Kosten durch hohe Tarifforderungen (u. a. genannt 20–30% Lohnauftrieb), höhere Ticketpreise, kurzfristiger Gewinn‑ und Kursdruck, Sorgen um Bewertung und mögliche Kapitalerhöhungen sowie Hinweise auf historische Kursstagnation; Management plant Ausweichmaßnahmen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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