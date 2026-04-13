JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 1515 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 1.248 auf Tradegate (13. April 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +10,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,00 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 485,57 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.500,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.700,00EUR was eine Bandbreite von +0,75 %/+35,93 % bedeutet.