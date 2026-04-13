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    Netflix-Serie

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    Spielt 'Emily in Paris' in Griechenland und Monaco?

    Für Sie zusammengefasst
    • Emily dreht Staffel 6 in Monaco und Griechenland
    • Drehstart der neuen Staffel ist für Mai geplant
    • Staffel 5 der Serie spielte in Rom und Venedig
    Netflix-Serie - Spielt 'Emily in Paris' in Griechenland und Monaco?
    Foto: Netflix

    BERLIN (dpa-AFX) - Paris, Rom und nun auch Monaco und Griechenland? Die Hauptfigur Emily packt in der sechsten Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Emily in Paris" laut Medienberichten erneut die Reisekoffer. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtete, sollen im Mai die Dreharbeiten für die neue Staffel starten. Gedreht werden soll demnach auch in Griechenland und Monaco.

    Am Ende der fünften Staffel schreibt der gut aussehende Koch Gabriel (Lucas Bravo) der Hauptfigur Emily (Lily Collins) eine Postkarte, auf der er sie nach Griechenland einlädt. Emily und der Koch hatten in der ersten Staffel etwas miteinander und umkreisen sich seither. Wie es mit den beiden in der sechsten Staffel weitergeht, dazu war zunächst nichts bekannt.

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    Fünfte Staffel spielte in Rom

    Tudum, der Fanhub von Netflix, zitierte in einem Bericht zu den neuen Drehorten Serienschöpfer Darren Star: "Die Serie heißt Emily in Paris. Sie wird ihren Heimatort nie dauerhaft verlassen. Aber wenn ich das Publikum auf eine Reise irgend woandershin mitnehmen könnte, fände ich das toll."

    In der romantischen Komödie geht es um die ehrgeizige Marketing-Expertin Emily (Lily Collins) aus Chicago, die zum Arbeiten in Frankreichs Hauptstadt zieht. Staffel 5 der Hitserie, die im Dezember 2025 erschien, spielte außerdem in Rom und Venedig./fdu/DP/zb

    Netflix

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    ISIN:US64110L1061WKN:552484

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 87,83 auf Tradegate (13. April 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +2,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 370,37 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,13USD. Von den letzten 8 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +7,05 %/+52,60 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Netflix: Diskussionen drehen sich um Zweifel an den ausgewiesenen 325 Mio. Abonnenten und fehlende Meldungen (fundamentale Vertrauensfrage), mögliche Auswirkungen auf die Bewertung, aber auch Verteidigungen wegen Marken‑ und Content‑Stärke. Technisch wird 72 € als Kaufkurs genannt (Gap‑Schluss, RSI überverkauft) und es gibt Spekulationen zu Übernahme‑Effekten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.

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