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    Marktfreundlich

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    Machtwechsel in Ungarn – Vor der Wahl ist nach der Wahl?

    Peter Magyar gewinnt die ungarischen Wahlen am Sonntag mit großer Mehrheit, Reformen können umgesetzt werden. Wie reagiert jetzt der Markt?

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    Marktfreundlich - Machtwechsel in Ungarn – Vor der Wahl ist nach der Wahl?
    Foto: G&M Therin-Weise - imageBROKER.com

    Bei der Wahl am Sonntag in Ungarn kann man wohl von einem Erdrutschsieg für die Opposotion sprechen. Péter Magyar hat mit seiner Mitte-Rechts-Partei Tisza ein umfassendes Mandat verschafft, das ihr freie Hand lässt, Reformen durchzuführen. Die Ungarrn haben hier ein klares Votum abgegeben,

    Ökonomen und politische Analysten gehen davon aus, dass die erwartete Zwei-Drittel-Mehrheit der künftigen ungarischen Regierung EU- und marktfreundlich agieren wird. 

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    Es geht auch um die 6,4 Milliarden Euro Fördermittel, die bis jetzt noch von der EU zurückgehalten worden sind und nun in die Wirtschaft fließen könnten. Als bisheriger Abgeordneter im EU-Parlament ist Magyar ist ein erfahrener Europa-Politiker, der mit den Begebenheiten in Brüssel sich auskennt. Am Wahlabend versprach er Ungarn zu einem starken EU- und NATO-Verbündeten zu machen und die durch jahrelange Konflikte getrübten Beziehungen wiederherzustellen.

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    Bereits am Sonntag Magyar den ungarischen Generalstaatsanwalt, den Präsidenten des Obersten Gerichts, den Leiter der Medienbehörde und weitere Beamte zum Rücktritt auf und erklärte, die öffentlichen Institutionen des Landes seien in den vergangenen 16 Jahren von Orban-Loyalisten unterwandert worden.

    Ob die Gelder durch die EU rasch fließen ist indes ungewiss, da die EU mutmaßlich nicht in Vorkasse gehen wird. Magyar wird erstmal zwigen müssen, dass neue Reformen auch das halten, was sie versprechen. 

    Der ungarische Handel am Montag jedenfalls zeigt sich erleichtert. Über Wochen hinweg haussierte der Index. Das größte Unternehmen Ungarn, die OTP Bank, gewann seit Monaten deutlich hinzu und steigt folgerichtig am Montag auch auf ein neues Alltzeithoch.

    Es wird sich zeigen ob Magyar lediglich eine bessere Hoffnung ist, oder ob er Taten sprechen lassen kann.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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