McDonald’s greift in den USA an: Was das Unternehmen jetzt plant

McDonald's erwartet dabei von den neuen Getränken hohe Gewinnmargen für die Franchisenehmer, die den Großteil der Restaurants betreiben. Insider verrieten, dass diese Tausende von Dollar pro Restaurant in neue Geräte zur Zubereitung der Getränke investiert haben, um den Umsatz zu steigern, ohne den Service zu beeinträchtigen. Zudem gab das Unternehmen an, die Betreiber in die Entwicklung der optimalen Zubereitungsmethoden einbezogen zu haben.

In den USA steigt McDonald's nun auch in den Markt für Energy-Drinks und Speziallimonaden ein, wie das Wall Street Journal berichtet. McDonald's plant bereits seit Jahren die Erweiterung seines Getränkeangebots. Laut Unternehmensdokumenten, die dem Wall Street Journal vorliegen, will McDonald's seine neuen Getränke zu Preisen anzubieten, die unter denen von Konkurrenten wie Starbucks, Dutch Bros, Sonic und anderen Ketten liegen.

Der Absatz von Energy-Drinks und selbst hergestellten Limonaden boomt, da die Amerikaner neben Kaffee und Tee auch andere Wege suchen, um ihren Koffeinbedarf zu decken und sich etwas zu gönnen. Getränkeketten wie Swig sind in den letzten Jahren rasant gewachsen, um der Nachfrage nach sogenannten "Dirty Sodas" gerecht zu werden. Energy-Drinks von Dutch Bros haben dem Unternehmen geholfen, zur drittgrößten US-amerikanischen Kaffeekette aufzusteigen.

Taco Bell nahm bereits im März "Dirty Sodas" in sein Sortiment auf. Die Kette versucht, bis 2030 ein Getränkegeschäft mit einem Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar aufzubauen. Starbucks hat diesen Monat seine eigenen koffeinhaltigen Refreshers-Getränke auf den Markt gebracht und bietet nun auch die Möglichkeit, der bestehenden Produktlinie fruchtiger Getränke Energy-Shots hinzuzufügen.

Zudem hat McDonald's angekündigt, einen größeren Anteil am globalen Getränkemarkt mit einem Volumen von über 100 Milliarden US-Dollar zu erobern. Im September 2025 begann McDonald's in den USA mit dem Test neuer Getränke in rund 500 Restaurants. Hier zeigte sich, dass McDonald’s ein vielfältiges Getränkeangebot benötigte, um sich auf dem hart umkämpften Getränkemarkt durchzusetzen. Demnach suchten die Kunden nach einer kleinen Freude, einem Begleiter durch den Tag, was McDonald's entgegenkommt.

Auch in Deutschland bietet McDonald's auf der offiziellen Produktseite Red Bull, verschiedene Softdrinks sowie McCafé-Spezialitäten wie Matcha Latte, White Choc Style Macchiato oder Iced Coffee Shake Choc an. Das zeigt: Getränke sind auch hierzulande ein Thema, aber eher als Sortimentspflege und nicht als bislang bestätigte, strategische "Getränkeoffensive" nach US-Vorbild.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.