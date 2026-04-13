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    Streik wird Strategie der Lufthansa nicht ändern

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa hält an Strategie trotz Pilotenstreiks
    • Niggemann warnt Vereinigung Cockpit und Ufo direkt
    • Flugzeuge nur dort eingesetzt wo sie profitabel
    Vorstand - Streik wird Strategie der Lufthansa nicht ändern
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa will trotz des erneuten Pilotenstreiks an ihrer Strategie festhalten. Personalvorstand Michael Niggemann warnte am Montag die Spartengewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo, ihren Konfrontationskurs fortzusetzen. Mit Blick auf die entstehenden Kosten erklärte er: "Jeder Streik verkleinert die betroffene Fluggesellschaft."

    Die Kerngesellschaft "Lufthansa Classic" sei heute schon auf vielen Strecken nicht mehr wettbewerbsfähig, so dass man die Kosten nicht noch weiter erhöhen könne. "Es geht um die Zukunftsfähigkeit der Classic", sagte Niggemann.

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    Flugzeuge werden verlagert

    Für den Lufthansa-Konzern sei es klar, dass Flugzeuge nur dort eingesetzt werden könnten, wo sie profitabel fliegen. Aus diesem Grund würden Gesellschaften außerhalb der Kernmarke wie die neue Tochter Lufthansa City Airlines wachsen. "Diese Streiks werden unsere Strategie nicht beeinflussen."

    Laut Niggemann sollten am ersten Tag der dritten Welle des Pilotenstreiks rund die Hälfte der Langstreckenflüge der Lufthansa stattfinden. Auf der Nah- und Mittelstrecke werde es etwa ein Drittel sein, während auf Konzernebene mit zahlreichen Airlines wie Swiss, Austrian oder Brussels drei von vier Flügen stattfinden könnten.

    Der Streik der Vereinigung Cockpit bei den Teilgesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline hat kurz nach Mitternacht begonnen und soll an diesem Dienstag kurz vor Mitternacht enden. Beim Ferienflieger Eurowings sind nur an diesem Montag alle Abflüge von deutschen Flughäfen betroffen. In der vergangenen Woche hatten zudem die Flugbegleiter die Arbeit niedergelegt./ceb/DP/stw

    Deutsche Lufthansa

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    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,38 % und einem Kurs von 7,648 auf Tradegate (13. April 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,11 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -20,97 %/+18,55 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen laufender Piloten‑ und Kabinenstreiks für Lufthansa: operative Ausfälle und Flugstreichungen, steigende Kosten durch hohe Tarifforderungen (u. a. genannt 20–30% Lohnauftrieb), höhere Ticketpreise, kurzfristiger Gewinn‑ und Kursdruck, Sorgen um Bewertung und mögliche Kapitalerhöhungen sowie Hinweise auf historische Kursstagnation; Management plant Ausweichmaßnahmen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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