JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 2000 auf 1900 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Um die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Gewinne der europäischen Getränkehersteller zu reflektieren, habe er seine Ergebnisprognosen für 2027 reduziert, schrieb Edward Mundy am Freitagabend. Er geht nun von einem langsameren Wachstum des Sektors und höheren Rohstoffpreisen aus, glaubt aber, dass die Folgen - unter der Annahme einer Deeskalation - weniger gravierend sein werden als im Russland-Ukraine-Krieg. Da die Branchenwerte bereits um bis zu 20 Prozent gefallen seien, dürften die Negativaspekte bereits mehr als eingepreist sein, betonte Mundy./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 17:54 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 16,50EUR auf Tradegate (13. April 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 20

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 19,00 £ , was eine Steigerung von +32,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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