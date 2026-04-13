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    Nemetschek Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 13.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Nemetschek Aktie bisher Verluste von -5,98 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.

    Besonders beachtet! - Nemetschek Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 13.04.2026
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

    Nemetschek aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.04.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nemetschek Aktie. Mit einer Performance von -5,98 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Nemetschek Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,46 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 57,03, mit einem Minus von -5,98 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Nemetschek Verluste von -40,38 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -15,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,44 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nemetschek einen Rückgang von -40,83 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,13 % geändert.

    Nemetschek Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,02 %
    1 Monat -19,44 %
    3 Monate -40,38 %
    1 Jahr -47,45 %

    Informationen zur Nemetschek Aktie

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    Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nemetschek

    -5,69 %
    -14,85 %
    -19,40 %
    -40,45 %
    -48,31 %
    -14,68 %
    +4,31 %
    +307,36 %
    +1.004,76 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290



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