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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Verluste - Gescheiterte Iran-Gespräche, Seeblockade

    Für Sie zusammengefasst
    • Gescheiterte USA‑Iran Verhandlungen drücken Märkte
    • Trump Seeblockade Straße von Hormus verschärft
    • Brent über 100 US-Dollar weckt Inflationssorgen
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Verluste - Gescheiterte Iran-Gespräche, Seeblockade
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vorläufig gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran haben den deutschen Aktienmarkt am Montag deutlich belastet. Auf die Stimmung drückte zudem die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Seeblockade der Straße von Hormus.

    Der Leitindex Dax fiel um ein Prozent auf 23.576 Punkte. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten verlor 1,5 Prozent auf 29.935 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um ein Prozent abwärts.

    Die Ölpreise stiegen infolge der aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten wieder in größerem Maße, was einmal mehr entsprechende Inflations- und Konjunktursorgen weckte. In der Nacht zum Montag zog der Preis für ein Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni erneut über die Marke von 100 US-Dollar an. Dies hatte bereits die Börsen in Asien ins Minus gedrückt./la/men





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