ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 32 Euro
- Bernstein hebt Ryanair Kursziel von 28 auf 32 Euro
- Kerosinkosten schwächten Gewinne der Airlines
- Irving stuft Easyjet und Wizzair ab IAG bleibt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 28 auf 32 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Kerosinkosten verbrennten die Gewinne, schrieb Alex Irving am Montag zu den europäischen Airlines. Damit habe der Iran-Krieg die eigentlich guten Aussichten der Branche infrage gestellt, auch wenn der Ausgang letztlich unklar sei. Irving präferiert nun Fluggesellschaften, die mit jeder Dauer des Konflikts gut zurechtkommen dürften. Er hob Ryanair auf "Outperform" und ließ IAG dort. Easyjet und Wizzair stufte Irving ab./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 25,45 auf Tradegate (13. April 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um +4,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 26,57 Mrd..
Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +10,32 %/+49,72 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 32 Euro