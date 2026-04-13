Bernstein hebt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 32 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 25,45 auf Tradegate (13. April 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um +4,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,23 %.

Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 26,57 Mrd..

Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +10,32 %/+49,72 % bedeutet.