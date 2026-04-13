Dax startet nach Scheitern der US-Iran-Verhandlungen im Minus

genau, der Bericht baut auf alten infos auf, die ebenfalls zum Teil schon falsch waren oder Unvollständig.





und zudem: es geht nicht um 2,5mrd für Rheinmetall, sondern um einen Auftrag AUS DEM Rahmenbudget von 2,5mrd euro für Loitering munition, aus dem auch schon zwei andere bedacht wurden:

“Nachdem die Bundeswehr bereits vor rund einem Monat Beschaffungsverträge für Loitering Munition Systeme mit den beiden Technologie-Start-ups Helsing und STARK geschlossen hat, soll in Kürze auch Rheinmetall mit der Lieferung solcher Systeme aus einem Rahmenvertrag im Wert von bis zu knapp 2,4 Milliarden Euro beauftragt werden“ (die meldung ist aus Ende März): https://www.hartpunkt.de/24-milliarden-euro-bundeswehr-will-loitering-munition-von-rheinmetall-beschaffen/









Zudem - um hier mal vorzubeugen - Rheinmetall könne keine Drohnen bauen: ein Auftrag im niedrigen dreistelligen Mio Bereich (also vermutlich zwischen 100 und 200 mio euro) über Drohnen:

https://www.hartpunkt.de/loitering-munition-rheinmetall-erhaelt-auftrag-von-einem-nato-kunden/

„Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall wurde von einem nicht weiter benannten NATO-Kunden mit der Lieferung von mehreren hundert Loitering Munition Systemen der HERO-Familie im Wert eines niedrigen dreistelligen Millionen Euro-Bereich (brutto) beauftragt. Dies geht aus einer heutigen Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Wie das Unternehmen weiter angibt, wird die Auslieferung der Systeme im ersten Quartal 2026 beginnen und soll bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen werden. Die Produktion Loitering Munition erfolgt Rheinmetall zufolge bei der italienischen Tochter RWM Italia mit Unterstützung des israelischen Partners UVision Air Ltd“







