Wirtschaft
Dax startet nach Scheitern der US-Iran-Verhandlungen im Minus
"Der offensichtliche Zusammenbruch der US-iranischen Verhandlungen ist an diesem Montagmorgen ebenso überraschend wie die vergleichsweise ruhige Reaktion der Märkte darauf", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Solange der Waffenstillstand hält, setzen Anleger offenbar weiter darauf, dass das Ende des Kriegs näher ist als dessen Anfang." Wahrscheinlich hofften viele Anleger auf eine Wiederaufnahme der Verhandlungen, da der Waffenstillstand zunächst bis zum Dienstag kommender Woche gilt - trotz neuer Drohungen von US-Präsident Trump.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1689 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8555 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 101,60 US-Dollar; das waren 6,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
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genau, der Bericht baut auf alten infos auf, die ebenfalls zum Teil schon falsch waren oder Unvollständig.
„Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall wurde von einem nicht weiter benannten NATO-Kunden mit der Lieferung von mehreren hundert Loitering Munition Systemen der HERO-Familie im Wert eines niedrigen dreistelligen Millionen Euro-Bereich (brutto) beauftragt. Dies geht aus einer heutigen Pressemitteilung des Unternehmens hervor.
Wie das Unternehmen weiter angibt, wird die Auslieferung der Systeme im ersten Quartal 2026 beginnen und soll bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen werden. Die Produktion Loitering Munition erfolgt Rheinmetall zufolge bei der italienischen Tochter RWM Italia mit Unterstützung des israelischen Partners UVision Air Ltd“
Die Berichte der Berliner Zeitung und von Alexander Dergay sollte man kritisch hinterfragen. Das Blatt fährt unter Holger Friedrich einen Kurs gegen die Industrie. Besonders bei Rheinmetall wird oft mit anonymen Insidern gearbeitet. Das macht die Behauptungen über angebliche Powerpoint-Projekte kaum prüfbar. Es wirkt wie eine gezielte Kampagne gegen die Rüstungsbranche.
Etwas mehr Entspannung würde dem Thread guttun. Die Diskussion dreht sich im Kreis. Ob 1.000 oder 2.000 Euro, am Ende entscheiden die Fakten und nicht die Lautstärke der Kommentare. Ein Aktiensplit könnte die elegante Lösung sein, um beide Lager zu versöhnen. Dann landen wir bei dreistelligen Kursen und selbst mrsir behält am Ende technisch recht. Solche Szenarien sind weitaus realistischer als das gegenseitige Zerfleischen.