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    mVISE AG plant drei neue Beteiligungen – Details im Überblick

    mVISE stellt die Weichen für Wachstum: Geplante Beteiligungen an drei führenden Softwareunternehmen sollen Ertrag, Marktpräsenz und operative Stärke deutlich ausbauen.

    mVISE AG plant drei neue Beteiligungen – Details im Überblick
    Foto: Kirill Sh - Unsplash
    • Die mVISE AG verhandelt konkret über Beteiligungen an drei softwarezentrierten Unternehmen in Deutschland.
    • Ziel ist es, durch operative Wirkkraft jährlich 1-1,5 Mio. EUR EBITDA für mVISE zu generieren.
    • Die geplanten Beteiligungswerte liegen insgesamt bei ca. 8-12 Mio. EUR, mit Anteilen zwischen über 10% und knapp 30%.
    • Die drei Unternehmen sind unabhängig, marktführend in ihren Segmenten: Endkunden-Software, Ad-Tech SaaS-Plattform und Cloud E-Commerce Plattform.
    • mVISE plant, durch Übernahmen und Beteiligungen operative Unterstützung, Vertriebsstärkung und Konsolidierungen zu leisten, um die Unternehmen zu entwickeln.
    • Das operative Umsatzpotenzial aus den Beteiligungen wird auf ca. 3 Mio. EUR jährlich geschätzt, mit einem EBITDA von 1,2-1,5 Mio. EUR.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresabschluss, bei mVISE ist am 01.05.2026.

    Der Kurs von mVISE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,5000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,76 % im Minus.


    mVISE

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