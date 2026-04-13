Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 13.04. - MDAX schwach -1,40 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:21) bei 23.596,49 PKT und fällt um -0,80 %.
Top-Werte: BASF +1,88 %, E.ON +1,67 %, Brenntag +1,61 %
Flop-Werte: Airbus -1,48 %, Deutsche Telekom -1,43 %, DHL Group -1,13 %
Der MDAX steht bei 29.976,85 PKT und verliert bisher -1,40 %.
Top-Werte: K+S +2,95 %, Jenoptik +2,60 %, AIXTRON +2,25 %
Flop-Werte: Nemetschek -6,18 %, Deutsche Lufthansa -2,66 %, Fraport -2,38 %
Der TecDAX steht bei 3.491,40 PKT und verliert bisher -0,86 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +3,50 %, Jenoptik +2,60 %, AIXTRON +2,25 %
Flop-Werte: Nemetschek -6,18 %, Sartorius Vz. -1,50 %, Deutsche Telekom -1,43 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.867,29 PKT und fällt um -0,84 %.
Top-Werte: BASF +1,88 %, Koninklijke Ahold Delhaize +1,47 %, SAP +1,44 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -2,25 %, DANONE -2,13 %, UniCredit -2,00 %
Der ATX steht bei 5.765,61 PKT und verliert bisher -0,83 %.
Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +2,57 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,80 %, PORR +1,52 %
Flop-Werte: Oesterreichische Post -3,48 %, voestalpine -1,24 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,00 %
Der SMI steht aktuell (09:59:33) bei 13.106,52 PKT und fällt um -0,51 %.
Top-Werte: Givaudan +1,12 %, ABB +1,08 %, Zurich Insurance Group +1,06 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,75 %, Sika -1,90 %, Logitech International -1,72 %
Der CAC 40 steht bei 8.173,81 PKT und verliert bisher -0,91 %.
Top-Werte: Dassault Systemes +1,85 %, Euronext +1,50 %, Thales +1,46 %
Flop-Werte: Kering -2,17 %, DANONE -2,13 %, Stellantis -1,81 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.080,23 PKT und fällt um -0,82 %.
Top-Werte: AstraZeneca +1,32 %, ABB +1,08 %, Swedbank Shs(A) +0,98 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,46 %, Sandvik -1,04 %, Volvo Registered (B) -0,76 %
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