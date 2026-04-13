Deutsche Telekom-(Turbo)-Puts mit gehebeltem Potenzial

Obwohl JP-Morgan ihre „Overweight“-Empfehlung mit einem von 41,50 auf 40 Euro gesenkten Kursziel bestätigt hatte, könnte für die T-Aktie im derzeit unsicheren Marktumfeld durchaus noch weiteres Rückschlagpotenzial vorhanden sein. Setzt die Aktie in den nächsten Wochen ihre Abwärtsbewegung auf 28,50 Euro fort, dann wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Mit der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) ging es seit Ende Januar, als die Aktie bei 26 Euro eine kräftige Aufwärtsbewegung startete, kräftig nach oben. Im Bereich von 34 Euro, in der Nähe des alten 12-Monatshochs drehte der Aktienkurs allerdings wieder nach unten. Auch im frühen Handel des 13.4.26 setzte sich die Talfahrt der Aktie weiter auf ihr aktuelles Niveau bei 30,30 Euro fort.

Put-Optionsschein mit Strike bei 30 Euro

Der BNP Paribas-Put-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis 30 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 1, ISIN: DE000PJ6LQN4, wurde beim Deutsche Telekom-Aktienkurs von 30,30 Euro mit 1,23 – 1,25 Euro gehandelt.

Gibt die Aktie innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder auf 28 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,96 Euro (+57 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 32,16 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,16 Euro, BV 1, ISIN: DE000UQ9LCA9, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 30,30 Euro mit 1,91 – 1,92 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Telekom-Aktie in nächster Zeit auf 28,50 Euro fällt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 3,66 Euro (+91 Prozent) erhöhen – sofern die Deutsche Telekom-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 33,379 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 33,379 Euro, BV 1, ISIN: DE000MN6W688, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 30,30 Euro mit 3,13 – 3,15 Euro taxiert.

Bei einem Kursrutsch der Deutsche Telekom-Aktie auf 28,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 4,87 Euro (+55 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.