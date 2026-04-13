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    Ukraine hebt Reisewarnung für Ungarn auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine hebt Reisewarnung für Ungarn nach Wahl
    • Erhöhte Risiken für Provokationen gelten nicht mehr
    • Ungarn beschlagnahmte Geldtransporter und Festnahmen
    Ukraine hebt Reisewarnung für Ungarn auf
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Nach dem Wahlsieg des ungarischen Oppositionsführers Peter Magyar hat die Ukraine ihre Reisewarnung für das Nachbarland aufgehoben. "Der Wahlkampf, der leider von Manipulationen zur Ukraine geprägt war, liegt hinter uns", erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha gemäß einer Mitteilung. Damit seien die erhöhten Risiken für Provokationen entfallen, auf deren Grundlage die Reisewarnung ausgesprochen wurde.

    Am 6. März hatte Kiew seinen Bürgern von Reisen nach Ungarn abgeraten. Zuvor hatte die Regierung in Budapest Geldtransporter der ukrainischen Oschadbank auf dem Weg von Österreich in die Ukraine beschlagnahmt und sieben Begleiter festgenommen. Ministerpräsident und Wahlverlierer Viktor Orban hatte seinen Wahlkampf auf der Ablehnung von Hilfen für die Ukraine und gegen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aufgebaut./ast/DP/men





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