Der Bergbau kehrt zurück - Argentinien wird für Minenfirmen und Anleger wieder interessant

Der Standort Argentinien gewinnt an Glaubwürdigkeit zurück. Große Projekte kommen voran, bestehende Minen werden ausgebaut und neue Anbieter suchen ihre Chance. Das macht Argentinien auch für Anleger wieder interessant.

Argentinien war für den Bergbau lange ein Land mit zwei Gesichtern. Unter der Oberfläche schlummerte enormes Potenzial. Darüber lagen Unsicherheit, Währungsrisiken und ein Regelwerk, das Investoren eher abschreckte als anzog. Genau das beginnt sich nun zu ändern und Argentinien wird als Bergbaustandort wieder ernsthaft diskutiert.

Die neue Aufmerksamkeit speist sich nicht aus einer einzelnen Schlagzeile, sondern aus mehreren Signalen zugleich. Die Bergbauexporte Argentiniens stiegen 2025 laut Wirtschaftsministerium auf den Rekordwert von 6,037 Mrd. USD. Das waren 29,2 % mehr als im Vorjahr. Gold brachte 4,078 Mrd. USD ein, Lithium 905 Mio. USD und Silber 870 Mio. USD. Für Anleger ist das wichtig, weil ein Standort mit echten Exporterlösen anders bewertet wird als eine reine Zukunftserzählung.

Argentinien wird für Bergbau wieder berechenbarer

Im Zentrum steht das Investitionsregime RIGI. Es soll großen Vorhaben über Jahre mehr steuerliche und regulatorische Planbarkeit geben. Die Regierung um Javier Milei spricht von klaren Regeln, Stabilität und Vorhersehbarkeit. Ende März waren nach offiziellen Angaben bereits 10 Projekte mit zusammen 25,479 Mrd. USD genehmigt. Das allein löst noch keine Probleme. Es verändert aber den Ton, in dem über Argentinien gesprochen wird.

Hinzu kommt, dass der Rohstoffmix breiter ist, als viele Anleger denken. Die International Trade Administration der USA beschreibt ein Projektportfolio von mehr als 100 Vorhaben im Wert von rund 30 Mrd. USD. Mehr als die Hälfte davon entfällt auf Kupfer. Bei Lithium zählt Argentinien zu den Ländern mit den drittgrößten Reserven weltweit und zu den größten Produzenten. Argentinien ist also nicht nur eine Lithium-Geschichte.

Gerade im Kupfer wird das sichtbar. Argentinien produziert seit dem Ende von Bajo de la Alumbrera im Jahr 2018 kein Kupfer mehr in nennenswerter Größenordnung. Gleichzeitig liegen entlang der Anden Projekte, die im Markt längst als potenzielle Treiber eines neuen Zyklus gelten. Das Los Azules Projekt in San Juan ist dafür ein gutes Beispiel. McEwen Copper legte eine positive Machbarkeitsstudie vor und sieht ein langlebiges Projekt mit hoher Kathodenqualität und solidem wirtschaftlichem Profil. Für den Markt ist das mehr als ein technisches Detail. Es zeigt, dass Argentinien bei einem strategisch wichtigen Metall wieder Anschluss an die internationale Projektpipeline finden kann.