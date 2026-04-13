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    Fintech Media Advertising wird Sponsor des Honda LCR-Teams – Globaler Fintech-Führer

    Mit Vollgas in die Zukunft: Fintech Media Advertising setzt 2026 als Sponsor des Honda LCR MotoGP-Teams und Partner von Johann Zarco auf globale Sichtbarkeit und Wachstum.

    Fintech Media Advertising wird Sponsor des Honda LCR-Teams – Globaler Fintech-Führer
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Fintech Media Advertising wird offizieller Sponsor des Honda LCR MotoGP-Teams für die Saison 2026 und Partner des Fahrers Johann Zarco.
    • Die Partnerschaft soll die globale Expansion vorantreiben und das Unternehmen als technologiegetriebene Fintech-Infrastrukturplattform positionieren.
    • Betrieb eines vollständig integrierten Ökosystems für regulierte Finanzinstitute, das Kundenakquise, regulatorische Infrastruktur und proprietäre Handelsinformationen vereint.
    • Zielkunden sind alternative Vermögensverwalter, CFD-Strategieanbieter und Broker; angeboten werden konforme, datengesteuerte Wachstumslösungen für den Zugang zu globalen Märkten.
    • Nach einem Umsatz von 50 Mio. USD in 2025 beschleunigt das Unternehmen die institutionelle Expansion und baut Partnerschaften mit unter FCA und CNB regulierten Verwaltern aus.
    • Fintech Media Advertising strebt eine Unternehmensbewertung von über 500 Mio. USD mit Blick auf einen möglichen Börsengang an; die MotoGP-Saison 2026 soll Markenbekanntheit und Position als Infrastrukturanbieter stärken.






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