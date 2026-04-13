65 0 Kommentare Fintech Media Advertising wird Sponsor des Honda LCR-Teams – Globaler Fintech-Führer

Mit Vollgas in die Zukunft: Fintech Media Advertising setzt 2026 als Sponsor des Honda LCR MotoGP-Teams und Partner von Johann Zarco auf globale Sichtbarkeit und Wachstum.

Fintech Media Advertising wird offizieller Sponsor des Honda LCR MotoGP-Teams für die Saison 2026 und Partner des Fahrers Johann Zarco.

Die Partnerschaft soll die globale Expansion vorantreiben und das Unternehmen als technologiegetriebene Fintech-Infrastrukturplattform positionieren.

Betrieb eines vollständig integrierten Ökosystems für regulierte Finanzinstitute, das Kundenakquise, regulatorische Infrastruktur und proprietäre Handelsinformationen vereint.

Zielkunden sind alternative Vermögensverwalter, CFD-Strategieanbieter und Broker; angeboten werden konforme, datengesteuerte Wachstumslösungen für den Zugang zu globalen Märkten.

Nach einem Umsatz von 50 Mio. USD in 2025 beschleunigt das Unternehmen die institutionelle Expansion und baut Partnerschaften mit unter FCA und CNB regulierten Verwaltern aus.

Fintech Media Advertising strebt eine Unternehmensbewertung von über 500 Mio. USD mit Blick auf einen möglichen Börsengang an; die MotoGP-Saison 2026 soll Markenbekanntheit und Position als Infrastrukturanbieter stärken.





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