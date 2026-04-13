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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Holcim auf 'Buy'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Holcim auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Holcim beim Kursziel von 85 Franken mit "Buy" wieder aufgenommen. Nachdem die Bewertung des Baustoffkonzerns im Zuge des Erwerbs der Mehrheit an Cementos Pacasmayo ausgesetzt war, nahm Jon Bell sie in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht wieder auf. Konzernchef Miljan Gutovic habe die Schweizer durch einen enormen Portfolioumbruch, massive Zu- und Verkäufe sowie geopolitische Verwerfungen geführt. Holcim sei präsent in Europa - vor allem Frankreich und Großbritannien - und Lateinamerika sowie der AMEA-Region inklusive Australien./ag/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Holcim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 77,52EUR auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Jon Bell
    Analysiertes Unternehmen: Holcim
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 85
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



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