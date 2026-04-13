GOLDMAN SACHS stuft GSK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für GSK von 1830 auf 1920 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajan Sharma erwartet am 29. April Quartalszahlen im Rahmen der Markterwartungen, wie er am Freitag in seinem Ausblick schrieb. Die Jahresziele dürften die Briten bestätigen. Das Kursziel von Sharma steigt vor allem währungsbedingt./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 20:08 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 24,95EUR auf Tradegate (13. April 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Rajan Sharma

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,2

Kursziel alt: 18,3

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 19,20 £ , was einem Rückgang von -11,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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