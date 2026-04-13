GOLDMAN SACHS stuft GSK auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für GSK von 1830 auf 1920 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajan Sharma erwartet am 29. April Quartalszahlen im Rahmen der Markterwartungen, wie er am Freitag in seinem Ausblick schrieb. Die Jahresziele dürften die Briten bestätigen. Das Kursziel von Sharma steigt vor allem währungsbedingt./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 20:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 20:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 24,95EUR auf Tradegate (13. April 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Rajan Sharma
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,2
Kursziel alt: 18,3
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Rajan Sharma
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,2
Kursziel alt: 18,3
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte