UBS stuft DHL Group auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 46 Euro angegeben. Der Iran-Krieg präge das globale Frachtgeschäft - die Luftfracht von Beginn an, die Seefracht mit Verzögerung, schrieb Sebastian Vogel am Montag in seinem Branchenkommentar. Zum Ende des ersten Quartals seien die Frachtraten jedenfalls massiv gestiegen gewesen bei anhaltend positiver Volumenentwicklung./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 48,07EUR auf Tradegate (13. April 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sebastian Vogel

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

