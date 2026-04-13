Öl-Schock aus Saudi-Arabien: Droht Asien jetzt der nächste Engpass?

Saudi-Arabien wird im Mai 20 Millionen Barrel Rohöl an chinesische Kunden liefern, im Vergleich zu 40 Millionen Barrel, die im April für die Verladung vorgesehen waren, wie Händler, die mit der Angelegenheit vertraut sind, gegenüber Bloomberg News erklärten. Der Umsatzrückgang ist eine Folge der Erhöhung der offiziellen Verkaufspreise für Rohöl durch die Saudi Arabian Oil Co., firmierend als Saudi Aramco, aufgrund von Lieferengpässen infolge des Iran-Krieges, wie aus dem am Montag veröffentlichten Bericht hervorgeht.

Der Nahost-Konflikt hat die Straße von Hormus faktisch blockiert – dort laufen rund 20 Prozent des globalen Ölhandels durch. Alternative Routen wie die Pipelines Richtung Rotes Meer haben viel zu wenig Kapazität, was zu weniger Volumen und höheren Preis führt. Der Schock trifft praktisch alle großen Ölexporteure der Region. Im Irak sind die Exporte von circa 4 Millionen Barrel pro Tag auf 900.000 Barrel pro Tag gefallen.