Coterra Energy - Aktie geht steil - 13.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Coterra Energy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,96 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Coterra Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 29,55€, mit einem Plus von +3,96 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Coterra Energy ist ein US-E&P-Unternehmen mit Fokus auf Erdgas, NGLs und Öl, vor allem im Permian Basin, Marcellus und Anadarko. Hauptgeschäft: Exploration, Förderung und Verkauf von Rohstoffen. Marktstellung: mittelgroßer, effizienter Produzent mit starkem Gasfokus. Wichtige Konkurrenten: EOG, Devon, Pioneer, EQT. Mögliche USPs: diversifizierte Assets, niedrige Förderkosten, solide Bilanz und disziplinierte Kapitalrückführung.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Coterra Energy einen Gewinn von +38,44 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coterra Energy Aktie damit um -0,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,59 %. Im Jahr 2026 gab es für Coterra Energy bisher ein Plus von +34,19 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

Coterra Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,03 % 1 Monat +6,59 % 3 Monate +38,44 % 1 Jahr +34,31 %

Informationen zur Coterra Energy Aktie

Es gibt 759 Mio. Coterra Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,62 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Coterra Energy

Devon Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,70 %. EOG Resources notiert im Plus, mit +3,10 %. Occidental Petroleum notiert im Plus, mit +3,52 %.

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Ob die Coterra Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coterra Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.