Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat die BeschlÃ¼sse der Regierungskoalition zur Entlastung der BÃ¼rger scharf kritisiert."Eine Senkung des Preises fÃ¼r alle durch eine zeitlich befristete Aussetzung der Energiesteuer ist die schlechteste aller bisher diskutierten Optionen", sagte die Vorsitzende des SachverstÃ¤ndigenrats Wirtschaft den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das ist eine Hilfe mit der GieÃŸkanne, auch fÃ¼r Menschen, die den hÃ¶heren Preis verkraften kÃ¶nnen."Es reduziere den Anreiz, den Spritverbrauch zu senken, und lasse die Menschen im Glauben, der Staat schÃ¼tze sie vor allen Krisen von auÃŸen, auch die Reichen. Schnitzer weiter: "Eine gezielte UnterstÃ¼tzung der wirklich BedÃ¼rftigen wÃ¤re die bessere Entscheidung gewesen."