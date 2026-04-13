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    Wirtschaftsweise kritisiert BeschlÃ¼sse des Koalitionsausschusses

    Wirtschaft - Wirtschaftsweise kritisiert BeschlÃ¼sse des Koalitionsausschusses
    Foto: Pressekonferenz nach Koalitionsausschuss am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat die BeschlÃ¼sse der Regierungskoalition zur Entlastung der BÃ¼rger scharf kritisiert.

    "Eine Senkung des Preises fÃ¼r alle durch eine zeitlich befristete Aussetzung der Energiesteuer ist die schlechteste aller bisher diskutierten Optionen", sagte die Vorsitzende des SachverstÃ¤ndigenrats Wirtschaft den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das ist eine Hilfe mit der GieÃŸkanne, auch fÃ¼r Menschen, die den hÃ¶heren Preis verkraften kÃ¶nnen."

    Es reduziere den Anreiz, den Spritverbrauch zu senken, und lasse die Menschen im Glauben, der Staat schÃ¼tze sie vor allen Krisen von auÃŸen, auch die Reichen. Schnitzer weiter: "Eine gezielte UnterstÃ¼tzung der wirklich BedÃ¼rftigen wÃ¤re die bessere Entscheidung gewesen."


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Wirtschaftsweise kritisiert BeschlÃ¼sse des Koalitionsausschusses Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat die BeschlÃ¼sse der Regierungskoalition zur Entlastung der BÃ¼rger scharf kritisiert."Eine Senkung des Preises fÃ¼r alle durch eine zeitlich befristete Aussetzung der …
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