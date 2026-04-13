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    Merz zu Ungarn

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    Schwere Niederlage für Rechtspopulismus

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz nennt Wahl klares Zeichen gegen Rechtspopulismus
    • Merz zeigt sich dankbar und erleichtert über Ergebnis
    • Merz betont Widerstandskraft gegen russische Propaganda
    Merz zu Ungarn - Schwere Niederlage für Rechtspopulismus
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Wahl in Ungarn als klares Zeichen gegen Rechtspopulismus bezeichnet und sich erleichtert über das Ergebnis gezeigt. "Der Rechtspopulismus hat gestern in Ungarn eine schwere Niederlage erlitten. Und das betrifft nicht nur Ungarn. Von Ungarn geht ein sehr klares Zeichen aus gegen den Rechtspopulismus auf der ganzen Welt. Insofern war das auch in dieser Hinsicht ein guter Tag gestern", sagte der CDU-Politiker bei einer Pressekonferenz in Berlin.

    Merz sagte, er sei "persönlich sehr dankbar und erleichtert" über das klare Wahlergebnis. "Das zeigt, dass unsere demokratischen Gesellschaften offensichtlich doch sehr viel widerstandsfähiger sind gegen russische Propaganda und weitere Einflussnahme von außen auf solche Wahlen." Das sei für ihn eine der besten Nachrichten des Tages gewesen./jr/DP/stw





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