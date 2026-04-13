Trump, Iran: Zugzwang, Zeitnot - Hormus-Doppel-Blockade-Eskalation!

Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran sind vorerst gescheitert - nun will Trump die Strasse von Hormus für iranische Häfen blockieren. Damit will Trump die Einnahmen des Iran durch den Verkauf von Öl vor allem nach China stoppen - aber die Frage stellt sich, warum die USA diesen Schritt nicht schon früher gemacht haben! Eines scheint klar: eine Blockade der Strasse von Hormus auch durch die USA wird den Ölpreis weiter nach oben treiben - und bringt gleichzeitig nun auch China ins Spiel. Trump hat nun zwei entscheidende Probleme: erstens ein Zeitproblem wegen den Zwischenwahlen und der absehbaren Zustimmungspflicht des US-Kongresses. Zweitens kann der Iran weiter asymetrisch agieren, während Trump nun seine Strategie neu ausrichten muss. Aber alle Optionen treiben die Energiepreise nach oben..

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