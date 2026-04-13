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    Trump, Iran: Zugzwang, Zeitnot - Hormus-Doppel-Blockade-Eskalation!

    Damit will Trump die Einnahmen des Iran durch den Verkauf von Öl vor allem nach China stoppen - aber die Frage stellt sich, warum die USA diesen Schritt nicht schon früher gemacht haben!

    Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran sind vorerst gescheitert - nun will Trump die Strasse von Hormus für iranische Häfen blockieren. Damit will Trump die Einnahmen des Iran durch den Verkauf von Öl vor allem nach China stoppen - aber die Frage stellt sich, warum die USA diesen Schritt nicht schon früher gemacht haben! Eines scheint klar: eine Blockade der Strasse von Hormus auch durch die USA wird den Ölpreis weiter nach oben treiben - und bringt gleichzeitig nun auch China ins Spiel. Trump hat nun zwei entscheidende Probleme: erstens ein Zeitproblem wegen den Zwischenwahlen und der absehbaren Zustimmungspflicht des US-Kongresses. Zweitens kann der Iran weiter asymetrisch agieren, während Trump nun seine Strategie neu ausrichten muss. Aber alle Optionen treiben die Energiepreise nach oben..

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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