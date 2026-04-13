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    London unterstützt Trumps Seeblockade nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • UK lehnt Blockade der Straße von Hormus ausdrücklich ab
    • Starmer betont Maßnahmen zum Wiederöffnen der Meerenge
    • Trump will Iran Gebühren entziehen und Öl abschneiden
    London unterstützt Trumps Seeblockade nicht
    Foto: Emphyrio - pixabay

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung unterstützt die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Blockade der Straße von Hormus ausdrücklich nicht. Das sagte Premierminister Keir Starmer am Morgen in der BBC. Alle diplomatischen, politischen und militärischen Maßnahmen seien darauf ausgerichtet, die Meerenge wieder zu öffnen, sagte Starmer. Ohne Details zu nennen, verwies er auf britische Kapazitäten zum Räumen von Minen.

    Trump hatte für diesen Montag eine Blockade von Schiffen in der Straße von Hormus angekündigt, die iranische Häfen anlaufen oder von ihnen auslaufen. Das US-Militär erläuterte, dass die Durchfahrt von Schiffen, deren Ziel oder Startpunkt kein iranischer Hafen ist, durch die USA nicht beeinträchtigt werde. Die Blockade soll um 16.00 MESZ beginnen.

    Trump will mit der Blockade verhindern, dass der Iran Gebühren von Reedereien für eine Durchfahrt durch die Meerenge verlangt und das Land gleichzeitig von Öl-Einnahmen abschneiden. Der Iran ist einer der größten Ölproduzenten der Welt. Dementsprechend ist die Straße von Hormus auch für Teheran enorm wichtig, um seine Ölexporte an die internationalen Märkte zu bringen./mj/DP/stw





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