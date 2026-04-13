UBS stuft FRAPORT AG auf 'Sell'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Cristian Nedelcu sieht kurzfristige und auch mittelfristige Roisiken für die Markterwartungen, wie er am Montag schrieb. Die Aktien von Fraport würden besonders heiß und kontrovers diskutiert./rob/ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,44 % und einem Kurs von 75,60EUR auf Tradegate (13. April 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 68
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 68
Währung: EUR
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