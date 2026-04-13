UBS stuft FRAPORT AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Cristian Nedelcu sieht kurzfristige und auch mittelfristige Roisiken für die Markterwartungen, wie er am Montag schrieb. Die Aktien von Fraport würden besonders heiß und kontrovers diskutiert./rob/ag/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,44 % und einem Kurs von 75,60EUR auf Tradegate (13. April 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 67,00 € , was einem Rückgang von -11,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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