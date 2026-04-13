Europas Rüstungsboom: Rheinmetall greift nach Raketenmarkt

Das Joint Venture wird moderne Raketensysteme entwickeln, produzieren und vertreiben. Rheinmetall hält 51 Prozent der Anteile, Destinus 49 Prozent. Die Umsetzung steht noch unter behördlichem Vorbehalt.

Der Düsseldorfer Technologiekonzern Rheinmetall treibt seine Expansion im Rüstungsgeschäft voran. Gemeinsam mit dem niederländischen Verteidigungsunternehmen Destinus plant der Konzern die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens. Die neue Firma mit dem Namen "Rheinmetall Destinus Strike Systems" soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 starten, wie Rheinmetall mitteilt.

Fokus auf Massenproduktion moderner Raketen

Beide Partner reagieren auf eine stark steigende Nachfrage nach skalierbaren Angriffssystemen. Künftig sollen vor allem Marschflugkörper und ballistische Raketenartillerie in großen Stückzahlen gefertigt werden. Rheinmetall will dafür seine Produktionskapazitäten in Deutschland ausbauen, während Destinus weiterhin Kerntechnologien in Europa entwickelt.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger betont die strategische Bedeutung der Allianz: "Wir müssen die industrielle Basis für moderne Verteidigungssysteme in Europa ausbauen." Die Kooperation verbinde industrielle Stärke mit technologischer Expertise. Ziel seien "skalierbare, einsatzfähige Raketen", die den Anforderungen moderner Streitkräfte entsprechen.

Engpass liegt bei der Industrie, nicht bei der Nachfrage

Auch Destinus sieht einen grundlegenden Wandel. CEO Mikhail Kokorich erklärt: "Europa tritt in eine neue Phase der Skalierung der Raketenproduktion ein." Moderne Konflikte würden zunehmend durch Stückzahlen und Kosten bestimmt. "Die eigentliche Einschränkung in Europa ist heute nicht die Nachfrage, sondern die industrielle Kapazität."

Aktuelle Kriege, etwa in der Ukraine und im Nahen Osten, hätten gezeigt, dass künftig Tausende Systeme pro Jahr benötigt werden. Daraus ergibt sich laut Rheinmetall kurzfristig ein Markt im Bereich von mehreren Hundert Millionen Euro. Langfristig sieht der Konzern sogar Potenzial im niedrigen Milliardenbereich.

Strategische Antwort auf neue Kriegsrealität

Das Joint Venture soll Fertigung, Montage und Tests bündeln und so die Auslieferung beschleunigen. Neben Europa stehen auch ausgewählte Partnerländer innerhalb des NATO-Bündnisses im Fokus.

Die Partnerschaft steht für einen größeren Trend: Militärische Fähigkeiten verlagern sich zunehmend von Drohnen hin zu schneller einsetzbaren, robusten Raketensystemen. Rheinmetall und Destinus wollen diese Entwicklung industriell nutzbar machen und die Lücke zwischen steigender Nachfrage und begrenzter Produktion schließen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 1.481EUR auf Tradegate (13. April 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

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