Heidelberger Druck verlängert Vertrag von Vorstandschef Otto vorzeitig
- Jürgen Otto Vertrag vorzeitig bis Juli 2029 verlängert
- Laufzeit begrenzt durch Erreichen der Altersgrenze
- David Schmedding Vertrag verlängert bis Juni 2031
HEIDELBERG (dpa-AFX) - Heidelberger-Druck-Chef Jürgen Otto soll den Konzern noch weitere Jahre führen. Der Aufsichtsrat habe Ottos Vertrag vorzeitig bis Ende Juli 2029 verlängert, teilte das Unternehmen am Montag mit. Begrenzt werde die Laufzeit vom Erreichen der Altersgrenze. Zudem verlängerte das Gremium den Vertrag von Vertriebs- und Technologievorstand David Schmedding bis Ende Juni 2031. Mit den Verlängerungen will der Konzern nach eigenen Angaben die Kontinuität und Stabilität in der Unternehmensführung sicherstellen./err/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 1,359 auf Tradegate (13. April 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 421,40 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,7500EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -27,75 %/+44,51 % bedeutet.
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Seltsam, dass sich hier bei w:o niemand zu dem Bericht in FOCUS MONEY vom 11.2.26 äußert, Auszug: "HEIDELBERG zählt zu den Top 10 Unternehmen in Deutschland in puncto Kundenzufriedenheit und gehört damit zu den besten Anbietern im gesamten Maschinen- und Anlagenbau."
Die Schwäche im Auftragseingang ist natürlich das Kernthema dieses Quartals, vor allem im klassischen Druck- und Verpackungsgeschäft.
Was in den Zahlen noch keine Rolle spielt, ist das kürzlich kommunizierte MoU mit Ondas im Bereich autonomer Verteidigungs- und ISR-Systeme. Sollte daraus mittelfristig eine operative Zusammenarbeit oder sogar eine Auftragnehmer-Rolle für Heidelberger Druck entstehen, wäre das strategisch und auch bewertungsseitig eine interessante Option außerhalb des zyklischen Kerngeschäfts.
Aktuell ist das klar Zukunftsmusik – aber eine Option, die der Markt bislang kaum einpreist.
https://www.heidelberg.com/global/en/about_heidelberg/press_relations/press_release/press_release_details/press_release_257088.jsp
https://www.investing.com/news/company-news/ondas-and-heidelberg-to-partner-on-defense-systems-for-europe-93CH-4412758
Heidelberger Druckmaschinen : Verteidigungsstaatssekretär Dr. Nils Schmid besuchte HEIDELBERG