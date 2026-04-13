Heidelberger Druck verlängert Vertrag von Vorstandschef Otto vorzeitig

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 1,359 auf Tradegate (13. April 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,02 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 421,40 Mio..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,7500EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -27,75 %/+44,51 % bedeutet.