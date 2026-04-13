DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 449 auf 428 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard rechnet beim Quartalsbericht nicht mit Überraschungen, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick schrieb. Auch der Iran-Krieg dürfte noch keine Auswirkungen haben./rob/ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,71 % und einem Kurs von 319,5EUR auf Tradegate (13. April 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 428
Kursziel alt: 449
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 449
Währung: EUR
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