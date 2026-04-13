DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 449 auf 428 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard rechnet beim Quartalsbericht nicht mit Überraschungen, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick schrieb. Auch der Iran-Krieg dürfte noch keine Auswirkungen haben./rob/ag/stwVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,71 % und einem Kurs von 319,5EUR auf Tradegate (13. April 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 428

Kursziel alt: 449

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

