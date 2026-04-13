JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Boss am Montag nach einem Treffen mit dem Management auf der jährlichen JPMorgan-Retail-Konferenz. Im Frühjahr 2027 werde die volle Produktoffensive der Amerikaner an den Markt kommen und die "Win Now"-Aktionen sollten beendet sein./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:48 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:48 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 36,26EUR auf Tradegate (13. April 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew R. Boss

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

