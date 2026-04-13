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    AKTIE IM FOKUS

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    Telekom sehr schwach - JPMorgan: Wolken über US-Geschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Telekom-Aktien nutzten das schwache Umfeld nicht
    • Aktien verloren 2,2 Prozent auf 30,30 Euro am Montag
    • JPMorgan warnt vor AT&T Tarifänderungen und Wettbewerb
    AKTIE IM FOKUS - Telekom sehr schwach - JPMorgan: Wolken über US-Geschäft
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die als defensiv geltenden Aktien der Deutschen Telekom haben am Montag nicht von dem schwachen Marktumfeld profitieren können. Während der Telekommunikations-Sektor in der europäischen Branchenübersicht in etwa marktkonforme Verluste verzeichnete, büßten die Papiere des hiesigen Branchenprimus nach einem negativ aufgenommenen Analystenkommentar 2,2 Prozent auf 30,30 Euro ein. Der deutsche Leitindex Dax fiel um ein Prozent.

    Die jüngste Kurserholung der Deutsche-Telekom-Aktien sei etwas zu üppig gewesen, denn über den Aussichten für das US-Geschäft stünden durchaus Wolken, schrieb Experte Akhil Dattani von der Bank JPMorgan. So habe der Konkurrent AT&T zahlreiche Änderungen an seinem Tarifportfolio vorgenommen, was auf eine Verschärfung des Wettbewerbs hindeute. Insgesamt dürfte das erste Quartal der Deutschen Telekom mehr Fragen als Antworten hinterlassen./la/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 30,30 auf Tradegate (13. April 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -2,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 149,74 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +17,10 %/+40,52 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Deutsche Telekom-Aktie: Analystenziele um 38,35 vs eigene niedrigere Prognosen (33,5–34,5), Diskussion über erhöhtes KGV trotz erwarteter Ertrags- und Margenverbesserung 2026, Dividendenrendite (aktuell ~3,5% vs früher ~5%), Kauf auf Rücksetzern, technischer Widerstand am 38,2‑Retracement/EMA200 und mögliche Bewegung Richtung 33,5.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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