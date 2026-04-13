AKTIE IM FOKUS
Telekom sehr schwach - JPMorgan: Wolken über US-Geschäft
- Telekom-Aktien nutzten das schwache Umfeld nicht
- Aktien verloren 2,2 Prozent auf 30,30 Euro am Montag
- JPMorgan warnt vor AT&T Tarifänderungen und Wettbewerb
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die als defensiv geltenden Aktien der Deutschen Telekom haben am Montag nicht von dem schwachen Marktumfeld profitieren können. Während der Telekommunikations-Sektor in der europäischen Branchenübersicht in etwa marktkonforme Verluste verzeichnete, büßten die Papiere des hiesigen Branchenprimus nach einem negativ aufgenommenen Analystenkommentar 2,2 Prozent auf 30,30 Euro ein. Der deutsche Leitindex Dax fiel um ein Prozent.
Die jüngste Kurserholung der Deutsche-Telekom-Aktien sei etwas zu üppig gewesen, denn über den Aussichten für das US-Geschäft stünden durchaus Wolken, schrieb Experte Akhil Dattani von der Bank JPMorgan. So habe der Konkurrent AT&T zahlreiche Änderungen an seinem Tarifportfolio vorgenommen, was auf eine Verschärfung des Wettbewerbs hindeute. Insgesamt dürfte das erste Quartal der Deutschen Telekom mehr Fragen als Antworten hinterlassen./la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 30,30 auf Tradegate (13. April 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -2,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 149,74 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +17,10 %/+40,52 % bedeutet.
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Klar ist das KGV historisch gesehen relativ hoch, allerdings sollen gerade 2026 die Erträge und Margen im Vgl. zu 2025 recht gut zulegen können. Diese Aussichten preist der Markt eben mit ein und billigt der DTE derzeit ein höheres KGV zu. Außerdem ist auch das Markt-KGV relativ stark gestiegen und es würde mich eher wundern und beunruhigen, wenn die DTE diese Tendenz nicht mitmachen würde.
Kurs hängt jetzt exakt am 38,2er Retracement und EMA200