Telekom sehr schwach - JPMorgan: Wolken über US-Geschäft

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 30,30 auf Tradegate (13. April 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -2,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 149,74 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +17,10 %/+40,52 % bedeutet.