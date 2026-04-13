JPMORGAN stuft NATIONAL GRID auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Overweight" belassen. Ein Vorab-Briefing des britischen Netzbetreibers zu dem anstehenden Zwischenbericht habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Pavan Mahbubani in einem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 07:25 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 07:25 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 15,43EUR auf Tradegate (13. April 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Pavan Mahbubani

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14,5

Kursziel alt: 14,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

