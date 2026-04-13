UBS stuft ASML auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Francois-Xavier Bouvignies nannte am Freitag die aus seiner Sicht wichtigsten Kurstreiber für den Anlagenbauer für die Chipbranche. Zunächst rechnet er mit dem Quartalsbericht am Mittwoch mit einer Aufstockung der Wachstumsziele für 2026. Am 22. April richteten sich die Blicke dann auf das TSMC Technology Symposium./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 14:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 1.249EUR auf Tradegate (13. April 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1500

Kursziel alt: 1500

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1500,00 € , was eine Steigerung von +18,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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