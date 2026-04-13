UBS stuft ASML auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Francois-Xavier Bouvignies nannte am Freitag die aus seiner Sicht wichtigsten Kurstreiber für den Anlagenbauer für die Chipbranche. Zunächst rechnet er mit dem Quartalsbericht am Mittwoch mit einer Aufstockung der Wachstumsziele für 2026. Am 22. April richteten sich die Blicke dann auf das TSMC Technology Symposium./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 14:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 14:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 1.249EUR auf Tradegate (13. April 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1500
Kursziel alt: 1500
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1500
Kursziel alt: 1500
Währung: EUR
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