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    VW-Konzernauslieferungen sinken weiter - USA und China belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Weltweit 2,05 Mio Auslieferungen minus vier Prozent
    • China 548700 und Nordamerika 205500 deutlich rückläufig
    • Europa legte zu konnte Rückgänge nicht ausgleichen
    VW-Konzernauslieferungen sinken weiter - USA und China belasten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Ein schwaches Abschneiden in China und den USA drückt bei VW weiter auf die Verkaufszahlen. Weltweit lieferte der Konzern in den Monaten Januar bis März 2,05 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken aus, vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger mitteilten. Seinen weltweiten Marktanteil habe der Konzern dennoch weitgehend stabil gehalten, hieß es, allerdings bei einem deutlich geschrumpften Gesamtmarkt.

    In China, wo der Konzern mit lokaler Konkurrenz zu kämpfen hat, wurden in dem Quartal noch 548.700 Fahrzeuge übergeben, fast 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In Nordamerika, wo Europas Autobauer unter den neuen Zöllen von Präsident Donald Trump leiden, sackte die Zahl der Auslieferungen um mehr als 13 Prozent auf noch 205.500 Fahrzeuge ab. In Deutschland und auch in ganz Europa legte Europas größter Autobauer dagegen sogar zu. Das konnte die Rückgänge in China und Nordamerika aber nicht ausgleichen.

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    Die Nutzfahrzeugtochter Traton lieferte 68.600 Fahrzeuge aus, das waren 6,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor./fjo/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 87,80 auf Tradegate (13. April 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,09 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von +2,48 %/+71,94 % bedeutet.




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