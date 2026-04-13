VW-Konzernauslieferungen sinken weiter - USA und China belasten
- Weltweit 2,05 Mio Auslieferungen minus vier Prozent
- China 548700 und Nordamerika 205500 deutlich rückläufig
- Europa legte zu konnte Rückgänge nicht ausgleichen
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Ein schwaches Abschneiden in China und den USA drückt bei VW weiter auf die Verkaufszahlen. Weltweit lieferte der Konzern in den Monaten Januar bis März 2,05 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken aus, vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger mitteilten. Seinen weltweiten Marktanteil habe der Konzern dennoch weitgehend stabil gehalten, hieß es, allerdings bei einem deutlich geschrumpften Gesamtmarkt.
In China, wo der Konzern mit lokaler Konkurrenz zu kämpfen hat, wurden in dem Quartal noch 548.700 Fahrzeuge übergeben, fast 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In Nordamerika, wo Europas Autobauer unter den neuen Zöllen von Präsident Donald Trump leiden, sackte die Zahl der Auslieferungen um mehr als 13 Prozent auf noch 205.500 Fahrzeuge ab. In Deutschland und auch in ganz Europa legte Europas größter Autobauer dagegen sogar zu. Das konnte die Rückgänge in China und Nordamerika aber nicht ausgleichen.
Die Nutzfahrzeugtochter Traton lieferte 68.600 Fahrzeuge aus, das waren 6,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor./fjo/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 87,80 auf Tradegate (13. April 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,09 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von +2,48 %/+71,94 % bedeutet.
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So verrückt es auch klingt jeder sollte genau überlegen mit wem er Geschäfte macht.
Bei Audi läufts rund? Ich war bei Audi und wollte ein Auto kaufen. Auf Nachfrage bei Rabatt Neufahrzeug hieß es, Preis steht dran. Zudem haben die aktuell A1 +Q2 eingestampft. Die wichtigsten Volumenmodelle. Die wollen keinen Fuß mehr in der Tür bei Leuten, die keine 50000 Euro für ein Auto aufbringen können. Mit den beiden Modellen hätte die bei jungen Leuten punkten und sich Kunden ziehen können. Ich sehe in Audi 0 Potenzial. Die A2 Studie kann man direkt in die Schrottpresse bringen. So ein hässliches Auto hat die Welt noch nicht gesehen. Ich verstehe auch nicht, warum der TCross kein Schiebedach optional bekommt. In Brasilien gibts den Wagen mit. So verschenkt man direkt schon mal 30% Kunden allein bei dem Modell. Viele Leute greifen nur wegen Schiebedach zum Ford Puma oder Kia Stonic. Was man nicht hat, kann man auch nicht verkaufen. Die Leute von VW sollten selbst mal als Kunde ins eigene Autohaus gehen. Bei uns im Kaff gibts nicht mal den stinknormalen Polo im Verkaufsraum, weswegen die Leute direkt gegenüber zur Fremdmarke spazieren. Bei VW haperts an der Basis. Warum wird bei allen Verbrennern nicht optional Hybrid angeboten gegen Aufpreis? Wäre ich Boss bei VW, würde ich aufräumen, an der Basis, nicht in der Produktion. Die verschenken Marktanteile ohne zu wissen warum.
Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Die Wolfsburger hätten sich im vergangenen Quartal als der profitabelste deutsche Automobilhersteller herausgestellt, wobei sich im Laufe des Jahres deutliche Fortschritte abgezeichnet hätten, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Neue Produkte bei Audi, die Dynamik bei der Senkung der Kosten sowie die verfügbaren Hebel zur Optimierung der Investitionsausgaben und des Betriebskapitals dürften 2026 insgesamt Verbesserungen bei den meisten Schlüsselkennzahlen unterstützen. Die Durchhalte- und Anpassungsfähigkeit von VW werde nach wie vor unterschätzt