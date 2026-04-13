JEFFERIES stuft GSK auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 2450 auf 2500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Neubewertung der Pharmapapiere sei imposant, sie wiesen aber immer noch einen massiven Abschlag auf, schrieb Michael Leuchten am Montag. Dies liege vor allem an womöglich fehlendem Ersatz für wegfallende Umsätze des HIV-Joint-Ventures ViiV Healthcare. Die Briten hätten allerdings einen "weiteren Krebspfeil im Köcher", so der Experte mit Blick auf Studiendaten zum Antikörper B7H4 vom Wochenende. /rob/ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 24,91EUR auf Tradegate (13. April 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 24,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

