Siemens Energy - Aktie mit schwachem Handelstag - 13.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Sie fällt um -2,61 % auf 163,24€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,67 %, geht es heute bei der Siemens Energy Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Obwohl die Siemens Energy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +27,19 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +9,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,53 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Energy +36,53 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,89 % 1 Monat +7,53 % 3 Monate +27,19 % 1 Jahr +196,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Aufwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie, technische Signale und die Nähe zum ATH (rund 165 €), konkrete Kursziele (z. B. 180–190 €), hohe Kaufbereitschaft und Depotanteile sowie positive Einschätzungen zur Bewertung und zum langfristigen Fundament/ Wachstumspotenzial.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,18 Mrd. € wert.

Der Dax ist am Montag nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.560 Punkten …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.