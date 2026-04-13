Deutsche Telekom Aktie unter starkem Abgabedruck - 13.04.2026

Die Deutsche Telekom Aktie ist bisher um -2,70 % auf 30,22€ gefallen. Das sind -0,84 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Deutsche Telekom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,45 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,70 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Obwohl die Deutsche Telekom Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,44 %.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -2,15 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,56 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Telekom bisher ein Plus von +11,19 %.

Deutsche Telekom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,15 % 1 Monat -5,56 % 3 Monate +7,44 % 1 Jahr -0,10 %

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 151,24 Mrd. € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, ORANGE und Co.

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %. ORANGE notiert im Plus, mit +0,39 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,40 %. Telefonica verliert -0,70 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,04 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.