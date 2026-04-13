Fraport Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 13.04.2026

Die Fraport Aktie ist bisher um -5,32 % auf 75,70€ gefallen. Das sind -4,25 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Fraport Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,62 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,32 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Fraport betreibt und entwickelt Flughäfen, Kernasset ist der Flughafen Frankfurt. Leistungen: Flughafenbetrieb, Bodenverkehrsdienste, Retail/Immobilien, Frachtlogistik, IT- und Sicherheitsservices. Global aktiv (u.a. Griechenland, Brasilien). Konkurrenz: Flughafen München, Flughafen Zürich, AENA, Vinci Airports. USP: Hub-Funktion Frankfurt, starkes Cargo-Geschäft, internationale Konzessionen.

Obwohl die Fraport Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +8,09 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fraport Aktie damit um +4,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Fraport eine positive Entwicklung von +14,39 % erlebt.

Fraport Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,54 % 1 Monat +8,46 % 3 Monate +8,09 % 1 Jahr +37,19 %

Informationen zur Fraport Aktie

Es gibt 92 Mio. Fraport Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,00 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Cristian Nedelcu sieht kurzfristige und auch mittelfristige Roisiken für die Markterwartungen, wie er am Montag …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Aeroports de Paris ADP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,26 %.

Fraport Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fraport Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fraport Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.