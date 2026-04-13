Deutsche Lufthansa Aktie verliert signifikant - 13.04.2026

Die Deutsche Lufthansa Aktie notiert aktuell bei 7,6020€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,95 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,3960 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,37 %, geht es heute bei der Deutsche Lufthansa Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Deutsche Lufthansa insgesamt ein Minus von -13,01 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um +2,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Lufthansa eine negative Entwicklung von -8,26 % erlebt.

Deutsche Lufthansa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,40 % 1 Monat -1,46 % 3 Monate -13,01 % 1 Jahr +26,15 %

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Risikobewertung der Lufthansa-Aktie. Diskussionen fokussieren auf Treibstoffkosten, Tarifkonflikte und Pilotenstreiks als Belastung für Gewinne, potenziell schwächere Nachfrage und Einfluss auf den Kurs. Manche halten den Kurs als zu optimistisch oder nicht ausreichend eingepreist, andere sehen Chancen durch Verhandlungen oder größere Investoren; auch Derivate-Positionen und das Stammkapital werden diskutiert.

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,11 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Airbus, easyJet und Co.

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,51 %. easyJet notiert im Minus, mit -4,77 %. Flutter Entertainment notiert im Plus, mit +0,58 %.

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Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.