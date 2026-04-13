TUI Aktie heute im Minus - 13.04.2026

Die TUI Aktie notiert aktuell bei 6,9960€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,32 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2400 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,39 %, geht es heute bei der TUI Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei TUI abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -24,33 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um +3,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,18 %. Im Jahr 2026 gab es für TUI bisher ein Minus von -22,24 %.

TUI Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,67 % 1 Monat +3,18 % 3 Monate -24,33 % 1 Jahr +12,87 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Kursentwicklung von TUI; ein zentrales Niveau liegt bei rund 7 Euro. Diskussionen fokussieren sich auf fundamentale Treiber wie langfristig abgesichertes Treibstoffkostenniveau (ca. 85%) und staatliche Maßnahmen, die Kosten beeinflussen, sowie auf die Möglichkeit einer Gewinnwarnung und deren Auswirkungen auf die Bewertung. Zudem werden Short-Positionen und geopolitische Unsicherheiten diskutiert.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,55 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von TUI

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,77 %. Booking Holdings notiert im Minus, mit -0,27 %. Airbnb Registered (A) notiert im Minus, mit -0,58 %.

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Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.